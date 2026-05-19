

ATV’de yayın hayatını tamamlayan ve ilerleyen süreçte farklı bir isimle yoluna devam edeceği konuşulan Kuruluş Osman dizisinin ardından, başrol oyuncularından Özge Törer için yeni yapım tekliflerinin gündeme geldiği belirtildi. Oyuncunun bu süreçte dijital platform projelerine yöneldiği ifade ediliyor.

NETFLIX’İN PROJESİNE DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Özge Törer, Netflix için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın yer aldığı yapımda Törer’in “Yasemin” karakterini canlandıracağı ve hikâyede kazazedelerden biri olarak izleyici karşısına çıkacağı öne sürüldü.

KADRO DİKKAT ÇEKTİ

Yeni dizinin oyuncu kadrosunda Özge Törer’e ek olarak Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar gibi isimlerin de bulunduğu iddia edildi. Projenin yayın tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.