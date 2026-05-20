Nazan Öncel, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. Özellikle “Dostluklar da yalanmış” sözlerinin Sezen Aksu’ya gönderme olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Ünlü sanatçı, bugün yaptığı yeni açıklamayla yeniden gündemin merkezine oturdu.

''DOSTLUKLAR DA YALANMIŞ'' DEMİŞTİ

Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, konser sırasında yaptığı çıkışların ardından gelen tepkilere yönelik yeni bir açıklama yaptı.

“Dostluklar da yalanmış” sözleriyle dikkat çeken ve bu ifadelerin Sezen Aksu ile yaşanan sürece gönderme olduğu iddia edilen Öncel, yaşananları duygusal bir dille değerlendirdi.





KÜSLÜK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçı Öncel küslük nedeni için düet sürecini işaret ederken açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm.”





Açıklamasının devamında sanat dünyasında ilişkilerin hassasiyetine dikkat çeken Öncel, sanatın konuşulması gerektiğini vurguladı:

“Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz için affola.”

Nazan Öncel’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler yeniden Sezen Aksu cephesinden gelecek olası yanıtlara çevrildi.

NE OLMUŞTU?

'Aşkım Baksana Bana', 'Hay Hay' ve 'Geceler Kara Tren' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Nazan Öncel, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicisiyle buluşarak çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. Konser sırasında şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla dikkat çeken Öncel, yakın zamanda "Erkekler de Yanar" isimli şarkıda düet yaptığı Sezen Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullanmıştı.

Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya göndermede bulunan Nazan Öncel, içini dökerek sahneden aynen şu cümleleri kurmuştu.

"Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün"