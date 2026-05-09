Galatasaray, Süper Lig’de 26. şampiyonluk için geri sayıma hazırlanırken kutlama organizasyonu için de çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam Antalyaspor ile RAMS Park’ta karşılaşacak. Mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından düzenlenecek kutlama için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı görkemli gece için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa ile temas kurdu.

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Dua Lipa’ya kutlama programında sahne alması ve 4 şarkı seslendirmesi karşılığında 2 milyon dolarlık bir teklif sundu. İddiaya göre ünlü sanatçı bu teklife olumlu yaklaştı ve taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.