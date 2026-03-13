ABD'nin Mega Millions piyangosunda 2026 yılının ilk büyük ikramiyesi sahibini buldu. 10 Mart Salı günü gerçekleştirilen çekilişte, Illinois eyaletinden kimliği açıklanmayan bir talihli, 536 milyon dolarlık devasa ödülün tek sahibi olarak bu yılın dünyadaki en büyük ikramiyesini kazandı.

Mega Millions piyango idaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; kazanan biletin eyaletin tam olarak neresinde satıldığı henüz gizliliğini korurken, şanslı talihli tüm kazanan numaraları doğru tahmin etmeyi başardı.

10 Mart gecesi çekilen şanslı numaralar 16, 21, 30, 35, 65 ve altın Mega Ball 7 olarak açıklandı. Kimliği belirsiz milyoner, şimdi hayatını değiştirecek o büyük seçimi yapmak zorunda:

Yıllık Ödeme Seçeneği: 536 milyon dolarlık tam tutarın 30 yıl boyunca düzenli taksitler halinde ödenmesi.

Tek Seferlik Nakit Ödeme: İkramiyenin bugünkü nakit değeri olan 245,6 milyon doların tek seferde alınması.

Bu devasa ikramiye, en son 2 Aralık 2025'te New Jersey'li bir oyuncunun kazanmasından bu yana aralıksız devrediyordu. Mega Millions yetkililerine göre, piyangonun 24 yıllık tarihinde bir büyük ikramiyenin kazanılmadan yeni yılın bu kadar ileri bir tarihine kadar sarkması sadece ikinci kez yaşandı. (Daha önce 2024 yılında yine New Jersey'den bir talihli, uzun bir devir serisinin ardından 1,128 milyar dolar kazanmıştı.)

Mart 2026 itibarıyla, Amerikan piyango tarihinde 1 milyar dolar sınırını aşmayı başaran toplam yedi büyük ikramiye bulunuyor.

Mega Millions tarihinin kırılması güç en büyük rekoru ise 8 Ağustos 2023 tarihinde Florida'da kaydedilmişti. O dönemde tam 1,602 milyar dolar olan ikramiyeyi tek bir bilet sahibi (Saltines Holdings LLC) kazanmış ve vergiler düşülmeden önce yaklaşık 794,2 milyon dolarlık tek seferlik nakit ödeme seçeneğini tercih etmişti.