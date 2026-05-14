İspanyol basınında yer alan haberlere göre proje, doğrudan yeni bir sezon yerine “spin-off” formatında geliştiriliyor. Yapımın hangi karakterlere odaklanacağına ilişkin resmi detaylar henüz paylaşılmasa da, dizinin bazı ikonik karakterlerinin yeniden ekrana dönebileceği konuşuluyor.

PROFESÖR KARAKTERİNİ ANA MERKEZDE

Netflix’in “Devrim henüz bitmedi” paylaşımı sonrası gündeme gelen yeni La Casa de Papel projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni yapımın merkezinde Profesör karakterinin yer alacağı konuşuluyor. Netflix’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor.” paylaşımı büyük heyecan yaratmıştı. İlk etapta birçok izleyici yeni projenin doğrudan 6. sezon olacağını düşünürken, ortaya çıkan bilgiler yapımın yeni bir spin-off dizisi olacağını gösterdi.

2017'DE KÜRESEL BİR FENOMENE DÖNÜŞTÜ

2017’de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen La Casa de Papel, özellikle “Profesör”, “Tokyo” ve “Berlin” karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Dizi, 2021’de final yapmış; ardından 2023’te Berlin adlı yan hikâye yayınlanmıştı.

Yeni projeye ilişkin oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve hikâyeye dair ayrıntıların önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.