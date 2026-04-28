ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan ve 200 milyon yıllık ağaç gövdelerini barındıran milli park, dünyanın en yüksek fosilleşmiş ağaç yoğunluğuna sahip bölgesi olarak tescillendi. Triyas dönemine ait ekosistemin bozulmadan günümüze ulaştığı bu alan, halk arasında yayılan "lanet" hikayeleriyle korunuyor. Bölgeden yasa dışı yollarla fosil parçası çıkaranların şanssızlık yaşadığına dair yerleşik inanç, bilimsel değer taşıyan eserlerin yerinde kalmasını sağlıyor.

200 MİLYON YILLIK EKOSİSTEM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bilim insanları, Chinle Formasyonu tabakasında yer alan antik ormanın silika ve kalsit gibi minerallerle taşlaşarak günümüze ulaştığını saptadı. Yaklaşık 60 milyon yıl önce gerçekleşen tektonik hareketlerle yüzeye çıkan bu devasa gövdeler, sadece ağaçları değil; döneme ait eğrelti otlarını ve erken dinozor fosillerini de barındırıyor. Araştırmacılar, her bir parçanın orijinal jeolojik bağlamında kalmasının, antik yaşamın yeniden inşası için hayati önem taşıdığını bildiriyor.

Taşlaşmış ağaç parçalarının evlere götürülmesinin ciddi bir hırsızlık sorunu yaratması üzerine uzmanlar bilimsel kayıp uyarısında bulundu. Tek bir fosil parçasının bile yerinden sökülmesinin eserin bilimsel verisini yok ettiğini belirten yetkililer, "kötü şans" efsanesinin farkındalığı artırdığını kaydetti. Sözlü gelenekle aktarılan bu durum, bölgenin hırsızlık vakalarına karşı doğal bir koruma kalkanı geliştirmesine yardımcı oldu.

HER ŞEY TAŞLAŞTI

Triyas döneminden kalan dev amfibiler ve bitki kalıntıları, milli parkı dünya tarihinin en büyük bilgi depolarından biri haline getirdi. Volkanik kül ve tortuların altına hızla gömülerek taşlaşan organik maddeler, milyonlarca yıllık biyolojik süreci kusursuz bir şekilde korudu.