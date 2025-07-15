Bayern Münih'in 10 numarası Leroy Sane'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray, henüz transfer döneminin başlarında dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Geçen sezon Osimhen'i kiralayarak tüm dünyada manşetlere konu olan sarı-kırmızılılar, bu kez de Sane transferiyle büyük ses getirdi.

Edinilen bilgiye göre Leroy Sane'nin kendisi gibi futbolcu olan abisi Kim de Türkiye'ye oldukça yakın. Kim Sane'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un deneme antrenmanlarına katılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki Kim, teknik ekibin gözüne girmesi halinde kırmızı-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayacak.

ALMANYA DIŞINDA FORMA GİYMEDİ

Sağ kanat ya da forvet hattında görev yapabilen Kim Sane, bugüne kadar kariyerini çoğunlukla Almanya'nın alt liglerinde sürdürdü. Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcu, son olarak nisan ayında aktif futbol yaşantısına ara verdi.

Profesyonel kariyerinde toplam 102 resmi karşılaşmada görev yapan Kim Sane; bu süreçte 10 gol atıp 3 asist kaydetti.