Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda Galatasaray'on yıldızı Leroy Sane'ye de yer vermişti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki düşüşü ile ülkesinde tepkilerin odağı oldu. Almanya Milli Takımı, 7 golün atıldığı maçta İsviçre'yi 4-3 mağlup ederken Sane maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcunun 7 gollü maçtaki performansı Almanya'da tartışma konusu oldu. Sahada 63 dakika kalan Sane, skora katkı veremedi.

ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Sane tercihini sert ifadelerle eleştirmişti. Alman basını da milli maçın ardından Sane'yi hedef tahtasın koydu.

Alman medyasından Welt, "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullandı. T-Online da eleştirilere katılan bir diğer yayın organı oldu. T-Online'ın haberinde, "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" değerlendirmesi yer aldı.

GOL KATKISINI UNUTTU

Süper Lig'de ilk 16 haftada 6 gol ve 3 asist üreten Leroy Sane, daha sonra ise sadece 1 asiste imza attı. Deneyimli oyuncu, Alman Milli Takımı ile İsviçre karşısında da düşü formu ile dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da oynanan Ajax maçında asist yapan Alman yıldız, sonraki maçlarda ise skor katkısı yapamadı.