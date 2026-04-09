Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süreci sona eriyor. 23 Mart’ta başlayan başvurular, yarın (10 Nisan) itibarıyla tamamlanacak.

DIŞ TEMSİLCİLİKLER ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Başvuru sürecinde okul müdürlükleri de öğrenci ve velilere destek sağlıyor. Yapılan başvurular, 13 Nisan’a kadar okul yönetimleri tarafından onaylanacak. Yurt dışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise başvurularını belirlenen esaslara göre tamamlayarak belgelerini dış temsilcilikler aracılığıyla iletebilecek.

8. SINIF PROGRAMI TEMEL ALINACAK

Bu yılki sınavda, 8. sınıf öğretim programı temel alınacak. Soruların; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz yapma ve problem çözme gibi üst düzey becerileri ölçmeye yönelik hazırlanacağı belirtildi.

Sınav iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturumda Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru yöneltilecek, bu bölüm için 80 dakika süre tanınacak.

İKİ OTURUM ARASINDA BESİN DESTEĞİ

Öte yandan bu yıl ilk kez öğrenciler için iki oturum arasında beslenme desteği sağlanacak. Paket içerisinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su yer alacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran’dan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken bu belgeyi ve geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

SINAV SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA

Sınav sonuçları ise 10 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercihler ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Nakil tercihleri ve sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.