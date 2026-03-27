Liverpool, Salah’ın yerine alacağı futbolcuyu buldu… Hatırlanacağı üzere Mısırlı yıldız Salah sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıklamıştı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Kenan Yıldız’ı gelecek sezon takımında görmek istiyor. İngiliz devi Liverpool'un, Serie A ekibi Juventus'taki geleceği sürekli konuşulan Kenan Yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı dile getirildi. Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 40 maçta 11 gol atıp 10 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

