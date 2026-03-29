Kırklareli’nin İğneada beldesindeki doğa harikası Longoz Ormanları’nın bulunduğu bölge ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın keşfettiği ve dünya turizmine kazandırdığı Fethiye-Göcek, doğa katliamına sahne olacak. Bill Gates, Boris Johnson, Dustin Hofman, Zidane, ve Shakira gibi ünlülerin de gelip tatil yaptığı Göcek’te ağaç katliamı başladı.

MECLİS ARAŞTIRSIN

İğneada’ya Nükleer Santral için Çin heyeti ile görüşmeler yapılıyor. CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan İğneada Santrali konusunda da Meclis Araştırması açılaması istedi ve “13 bin 830 dönümlük araziye yapılması planlanan santral için yüz binlerce ağaç kesilecek. Burada Türkiye’nin 39. milli parkı olan 3 bin 155 hektarlık alanı ile dünyanın üçüncü büyük Longoz Ormanı olan İğneada Longoz Ormanları var” dedi.

Ukrayna’daki Çernobil faciasından sonra dünyanın nükleerden vazgeçtiğini belirten Fahri Özkan, “Almanya, kapatılan nükleer tesislerini yıkarken Türkiye’de yapılması planlanan santral tahıl ambarımız olan Trakya’yı olumsuz etkileyecektir” açıklaması yaptı.

Okluk, ünlü denizci Sadun Boro’nun keşfettiği bir doğa harikası. Merhum Turgut Özal, en az bir ay burada kalırdı ve birlikte denize girdiği gazetecilere espri dolu demeçler verirdi.

Turgut Özal’ın Göcek’i de tehdit altında

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1980’li ve 90’lı yıllarda tatil için sıkça tercih ettiği Göcek ve Fethiye koylarının turizme kazandırılmasında ve tanınmasında kilit rol oynadı. Özal, bölgenin doğasına hayran kalarak buradaki koyları keşfetti ve yaz turizminin merkezi haline gelmesine de öncülük etti. Ancak dünyaca ünlü yıldız ve iş insanlarının gözde tatil rotasında turistik tesis için ağaç katliamı yapılıyor.

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yapılanlar için şunları şöyledi: “Osmanağa Koyu Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde ve SİT alanıdır. Koyda endemik sığla ağaçları ile balıkların üreme alanı olan sazlıklar yer almaktadır. Ağaç kesimi yapılmaktadır, tesis inşaatı başladı. Bu faaliyetler koruma statüsüne de aykırıdır. Deniz tarafında kalıcı yapılaşmaya yol açılmaktadır.”