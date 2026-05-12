Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonlukla tarihe geçen Galatasaray kadrosunun kemik isimlerinden Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili belirsizlikleri sonlandırdı. Sezon içinde ailesine daha yakın olma isteği nedneiyle adı sık sık Güney Amerika ekipleriyle anılan Uruguaylı yıldız, Sarı-Kırmızılılardaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

KARARI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Sabah'ın haberine göre ailesinde yaşanan sorunlar nedeniyle Güney Amerika'ya sıcak bakan futbolcu, sorunlarını aştı ve Galatasaray'da kalmaya karar verdi. 30 Haziran 2028'e dek sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu, mevcut sözleşmesinin iyileştirilip yıllık ücretinin 5 milyon euro civarına çıkarılmasını istiyor. Torreira, maddi şartlarda da anlaşılması halinde net bir şekilde Sarı-Kırmızılılardan ayrılmayı düşünmüyor.

"AYRILMAK İSTİYORDUM"

Öte yandan Torreira'nın yakın çevresine "Bir dönem gerçekten ayrılmak istiyordum çünkü ailece zor bir süreçten geçiyorduk. Ancak şu an hepimiz çok daha iyiyiz ve kendimizi toparladık. Kariyerime Glaatasaray çatısı altında devam etmek ve burada yeni başarılar kazanmak istiyorum" diyerek süreci özetlediği ifade edildi.

Galatasaray'da 4 sezonda tüm kulvarlarda 175 maça çıkan Torreira, 11 gol ve 16 asistlik skor katkısı sağladı. Sarı-Kırmızılı formayla 13.966 sahada kalan Uruguaylı yıldız, 31 sarı kart görürken 1 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.