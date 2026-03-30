Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenmanda fenalaştı, kalp ritmini stabilize etmek için gerekli tedavi müdahaleleri amacıyla Bükreş'teki Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Luce, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Tamamen iyileştim. Ancak yine de bazı tetkiklerden geçeceğim, bu yüzden hastanede kalacağım" diye konuştu.

Olay, oyuncu grubunu ciddi şekilde etkiledi ve sabah antrenmanı iptal edildi. Romanya Futbol Federasyonu, Slovakya maçını iptal etmeye bile çalıştı ancak bu girişim başarısız oldu. Lucescu'nun yerini yarın oynanacak hazırlık maçında yardımcı antrenör Ionel Gane alacak. Galatasaray ve Beşiktaş, 'Geçmiş olsun' açıklaması yaptı.