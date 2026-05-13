Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlık sorunları ile geçiren Romelu Lukaku, İtalya Serie A devi Napoli ile yol ayrımına gidiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli ile Lukaku arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli ile Lukaku, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı'nın federasyon tesislerinde bireysel antrenmanlarına devam edecek. Haberin detayında sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılması beklenen Lukaku için Napoli, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklif beklendiği aktarıldı.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan tecrübeli golcünün menajeri, oyuncusunu kulüplere önererek şartları konuşmayı hedefliyor.