Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ikili ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Washington’daki Brezilya Büyükelçiliği’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Lula, basına kapalı yürütülen görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirirken, dış politikadan bölgesel krizlere kadar geniş bir yelpazede stratejik mesajlar paylaştı.

Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri nükleer diplomasi oldu. Lula da Silva, 2010 yılında Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran nükleer anlaşma metninin bir nüshasını bizzat Trump’a sunduğunu açıkladı.

Dönemin küresel aktörlerinden gelen itirazlara rağmen Tahran’a giderek Türkiye ile birlikte İran’ı nükleer silah üretmeme konusunda ikna ettiklerini hatırlatan Brezilya lideri, o günkü uzlaşı çerçevesinin mevcut durumdan çok daha kapsayıcı ve başarılı olduğunu vurguladı.

İSRAİL'İ KINADI

Bölgesel gerilimlere ve küresel sisteme yönelik sert eleştirilerde bulunan Lula, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı net bir duruş sergiledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin küresel meselelerin çözümünde işlevsiz kaldığına dikkat çeken Lula da Silva, veto hakkı sisteminin sorunları derinleştirdiğini kaydetti.

Görüşmede Küba ve Venezuela başlıklarının da masaya yatırıldığını belirten Brezilya Devlet Başkanı, Trump’ın "Küba’yı işgal etme niyetinde olmadığını" kendisine ilettiğini, Venezuela meselesinde ise çözümün sanıldığı kadar kolay olmadığını ABD tarafına aktardığını ifade etti.

"BREZİLYA HER PLATFORMDA BARIŞTAN YANA"

ABD ile Brezilya arasındaki ilişkilerin geleceğine dair umutlu bir tablo çizen Lula da Silva, iki ülkenin de birbirinin demokratik süreçlerine ve seçimlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizdi. Ülkesine verimli bir görüşme trafiğiyle döndüğünü belirten Lula, Brezilya’nın her platformda barıştan yana olan tutumunu sürdüreceğini yineleyerek Washington temaslarını sonlandırdı.