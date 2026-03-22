Evinde ve banka kasasında 26 kilo altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro bulunan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Cemil Acar ile eski eşinin bankalarda 181 ayrı hesabı bulundu. Evinde bulunan altınlar sonrası dikkatleri üzerine çeken eski bürokrat ile eşinin yoğun para trafiği ise MASAK incelemesine takıldı.



181 HESABI TEK TEK İNCELENDİ



Söz konusu 181 hesabı tek tek inceleyen MASAK, bazı hesapların açıldıktan 3 gün sonra kapatıldığını belirledi. Hatta Acar’ın 30 Temmuz 2021’de boşandığı eski eşine 31 Aralık 2021’de “Doğum günün kutlu olsun” notu ile 139 bin dolar (6.1 milyon TL) gönderdiği saptandı; ancak eski eşinin doğum gününün 8 Temmuz olduğu belirlendi.



Ayrıca bürokrat Acar’ın boşandıktan sonra eski eşinin hesabına toplam 4 milyon 199 bin lira gönderdiği anlaşıldı. Savcılık, Acar çiftinin mal kaçırmak için anlaşmalı biçimde boşandığını değerlendirirken, Cemil Acar’ın banka hesabından 28 milyon 563 bin, eski eşinin hesabından ise 16 milyon 700 bin lira olmak üzere toplam 45 milyon 263 bin lira çıktı. 8 Kasım 2024’te emekliye ayrılan ve son maaşı 85 bin lira olan Cemil Acar’ın 2 yazlık villa, 6 apartman dairesi, 3 dükkan ve bir fabrika arsası ve binası, bankada 28.5 milyon lira, gümüş, altın, bitcoin hesapları, 26 kilo altın ile 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro’su bulunduğu ve bazı yurt dışı bankalarda da hesaplarının olduğu belirlendi