Real Madrid, Espanyol'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Arda Güler, Jude Bellingham'ın golünün asistini yaptı. Milli oyuncu performansıyla beğeni toplarken Mourinho’nun Arda’yı 64. Dakikada oyundan alması tartışmaları da beraberinde getirmişti. İspanyol basını Arda’nın çık iyi oynadığı ve erken çıkmasının yanlış olduğunu savundu.

ARDA'YA SİTEM DOLU SÖZLER

Karşılaşmada Vinicius Junior'un bir pozisyon sonrası milli yıldıza sitem ettiği görüntüler de damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Vinicius Junior'un maç içinde Arda Güler'e tepki gösterdiği görüldü. Real Madrid'in atağı sırasında Arda Güler'in topu Mbappe'ye atmasına tepki gösteren Vinicius Junior'un, "Arda, bir kere de bana ver be adam! Lanet olsun, her seferinde aynı şey!" dediği görüldü.

Vinicius'un Arda Güler'e yönelik tepkisinin yer aldığı görüntüler binlerce kez izlendi.