Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, İstanbul Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Demirel’in düşerek ayağını kırdığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Demirel, yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle uzun süre ayağa kalkamadı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, parkta kısa süreli panik yaşandı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Demirel’in acı içinde yerde kaldığı ve çevrede bulunan kişilerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
Yaşanan olay sonrası ayağında kırık oluştuğu öğrenilen Demirel’in sağlık durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.