Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding çatısı altında bulunan Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başladı.





'Açız' diyerek emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürümek için başlattıkları eylemde polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken, yaşananların ardından Kurtuluş Parkı'nda açlık grevine başladı.



Madencilerin taleplerini yok sayan ve kazanılmış haklarını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding patronu Sebahattin Yıldız'ın, kişisel zevkleri için milyonlarca liralık harcamalar yaptığı ortaya çıktı.



Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız



İŞÇİYE MAAŞ VERMEDİ, ABDÜLHAMİT'E SERVET ÖDEDİ



T24'ten Çiğdem Toker'in haberine göre, işçilerin maaşlarını yatırmayan patron Sebahattin Yıldız'ın 2020 yılında Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri müzayedesindeki açık arttırmada 2. Abdülhamit’in cep saatini, 183 bin ABD doları karşılığında satın aldığı ortaya çıktı.





2. Abdülhamit’in 18 ayar altın, beyaz, lacivert mineli, ince kalem işçilikli cep saati.



Yıldız'ın bu harcamanın dışında kişisel koleksiyonu için de servet değerinde paralar harcadığı bilinirken, alınan saatin bugünkü kurla değerinin 8 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.