Aksaray Yunus Emre Mahallesi’nde evine yakın bir tarlada madımak toplayan Meryemana Akay’ı yerde hareketsiz gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.