Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir (60), 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. Durumu kötüleşen Cevahir, yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi morga kaldırılan Cevahir’in köyünde defnedileceği öğrenildi.

