Üretimden mağaza rafına ulaşana kadar birçok işlemden geçen kıyafetlerin üzerinde boya kalıntıları, kimyasal maddeler, toz ve farklı bakteriler bulunabiliyor. Ayrıca ürünlerin mağazada çok sayıda kişi tarafından denenmesi de hijyen riskini artırıyor. Bu nedenle yeni alınan kıyafetlerin kullanılmadan önce mutlaka yıkanması öneriliyor.

CİLTTE TAHRİŞ VE ALERJİYE YOL AÇABİLİYOR

Dermatoloji uzmanlarına göre özellikle kot pantolon, tişört, iç çamaşırı ve çocuk kıyafetlerinde kullanılan bazı tekstil boyaları hassas ciltlerde kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Uzun süre depolarda bekleyen ürünlerde ise toz akarları ve çeşitli kimyasalların birikebildiği belirtiliyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yoğun mağaza trafiği nedeniyle ürünlerin çok fazla kişiyle temas ettiği ifade edilirken, uzmanlar denenen kıyafetlerin doğrudan kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

İLK YIKAMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, yeni alınan kıyafetlerin düşük sıcaklıkta ve hassas deterjanlarla yıkanmasının hem kumaşın ömrünü koruduğunu hem de zararlı kalıntıları temizlediğini belirtiyor. Özellikle bebek kıyafetleri, spor giyim ürünleri ve iç çamaşırlarında ilk yıkamanın atlanmaması gerektiği ifade ediliyor.

Bazı tekstil ürünlerinde üretim sırasında kırışmayı önlemek için kullanılan kimyasal maddelerin de ciltle doğrudan temas ettiğinde rahatsızlık oluşturabileceği belirtilirken, ilk yıkamanın bu maddelerin büyük bölümünü temizlediği aktarılıyor.