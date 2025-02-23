İstanbul Valiliği'nin 2023 yılının ağustos ayında duyurduğu kısıtlama ile park, sahil ve plaj gibi halka açık alanlarda içki içilmesine yasak getirilmişti.



Uygulanacak yasağa karşı hareket edenlere 617 TL idari para cezası uygulanacağı aktarılırken, söz konusu karar bireysel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu öne sürülerek yoğun eleştiriler aldı. Avukat Ümit Erdem, karara karşı 2023 yılında açmış olduğu davanın sonuçlandığını belirtirken, Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan karar ile Valiliğin içki yasağının iptaline karar verildiği açıklandı.

MAHKEME, VALİLİĞİN YASAĞINI İPTAL ETTİ



Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Valiliği'nin park, plaj, sahil gibi yerlerde alkol tüketilmesini engelleyen genelgesine karşı 2023’te açmış olduğum davada İstanbul BİM 10. İdari Dava Dairesi dün tebliğ edilen kararı ile işlemin İPTALİNE karar verdi." ifadelerini kullandı.











