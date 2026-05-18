Elon Musk, OpenAI ve CEO Sam Altman'a karşı açtığı davayı kaybetti.

ABD’de teknoloji dünyasının yakından takip ettiği hukuk mücadelesi sonuçlandı. Elon Musk’ın, OpenAI ve CEO Sam Altman’a karşı açtığı dava jüri tarafından reddedildi. Karar, 28 Nisan’da başlayan ve 11 gün süren duruşmaların ardından açıklandı.

Musk, OpenAI’nin kuruluş amacından uzaklaştığını, “insanlığa fayda sağlama” misyonunu geri plana ittiğini ve ticari kazancı öncelediğini ileri sürmüştü. Ayrıca şirketin yapay zeka güvenliği konusunda yeterli hassasiyet göstermediğini iddia etmişti.

Dava sürecinde Microsoft’un da OpenAI’nin finansal önceliklerini bildiği ancak buna rağmen iş birliğini sürdürdüğü yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Ancak jüri, sunulan deliller ışığında Musk’ın iddialarını yeterli bulmayarak davayı reddetti.

Karar, yapay zeka alanındaki rekabetin ve şirketlerin kurumsal yapılarının tartışıldığı süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.