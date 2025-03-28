ODTÜ öğrencileri, Rektörlük binası önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarda polisin ve rektör Ahmet Yozgatlıgil’in tutumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından öğrencilerin katılımıyla bir forum düzenlendi. Forumda öğrenciler gündeme dair mevcut sorunlar hakkında tartıştı. Yürütülen tartışma sonrası Gezi Parkı eylemine dair bir belgesel gösterimi yapıldı.

Belgesel izleyen öğrencileri CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ziyaret etti.

Tanal, ODTÜ'lü öğrencilerle birlikte 1 dakika boyunca "ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var" diye sordu.

ODTÜ'lü öğrenciler de Tanal'a el örgüsüyle yapılmış TOMA hediye etti.

'POLİSİN İNSANIMIZI DÖVME HAKKI YOK'

Sohbetin ardından açıklama yapan Tanal, ODTÜ’lü öğrencilerin taleplerini dile getirerek “Polis ablukasından kurtulmak istiyorlar. Polis, vatandaşını dövmemeli. Polisin görevi vatandaşın huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlamaktır. Yoksa polisin cop sallayarak, insanımızı dövme hakkı yoktur. Bunu yapan emniyet mensubu suç işliyor kardeşim. Hatta ve hatta buna bu kanunsuz emri verenlerin emirleri suçtur. Bunları da yerine getirmeyin. Kanunsuz emri yerine getirmek suçtur ve kim bu kanunsuz emirleri yerine getiriyorsa yazılı talepte bulunun” diye konuştu.

'BİBER GAZI SIKILMASI SUÇTUR.'

Biber gazı yönetmenliğini hatırlatan Tanal, “Yönetmeliğe göre vatandaşa direkt biber gazı sıkılmazsız suçtur. Biber gazı kırk beş derece açıyla yukarıdan direkt ve yüze gelmeyecek şekilde rüzgarın yönüne göre sıkılması lazım. Direkt göze, yüze, bedene sıkılan biber gazları suçtur. Bunlarla ilgili kime bu eylemler yapılmışsa lütfen Cumhuriyet Savcılığına ama suç duyurusunda bulun” dedi.

'DEVLET KARPUZ MU BİR SLOGANLA YIKILIYOR'

Tanal, dün İstanbul'da konuşma engellisi kekeme olan bir yurttaşın haksız gerekçeyle gözlaltına alındığına değinerek “Polis, ‘sen Fransızca slogan attın’ diye adamı gözaltına almış. Kekeme olan kardeşimiz tutuklamaya da sevk etmişler. Böyle absürt bir şeyle karşı karşıyasınız. Hadi slogan attı. Hadi ben de atıyorum. ‘Faşizme karşı omuz omuza kahrolsun olsun faşizm’ diyorum ben. Devlet karpuz mu ki bir slogan atmayla yıkılıyor ya?” diye sordu.

'ÖZÜR DİLİYORUZ, AKP'DEN BAŞKA İKTİDAR GÖRMEDİNİZ'

“Bu millet getirdiği gibi de götürmesini bilir” diyen Tanal, siyasetçilerin de öz eleştiri yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Hepinizden biz özür diliyoruz. Çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz. Siz AK Parti dışında başka bir iktidar görmediniz. Diğer iktidarlar nasıldır bilmiyorsunuz ve bu onların çalışkan olduğu, becerikli olduğu, işi bildiğinden dolayı değil. Belki bizlerin dağınık yapısındandır. Artık bu dağınıklık bitmiş durumda. Biz önümüze gelecek olan erken seçimi zorluyoruz. Artık bir iktidar hukuk dışına çıkmışsa gayrimeşrudur, meşruiyetini yitirmiştir.”