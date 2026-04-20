İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. 12 Nisan'da Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, bir süre daha yoğun bakımda gözetim altında tutulacak olan sanatçının önümüzdeki hafta taburcu edileceğini açıklamıştı.

MAHMUT TUNCER PAYLAŞTI

Tatlıses’i hastanede ziyaret eden meslektaşı Mahmut Tuncer, birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından yayımladı. Tuncer paylaşımında, “Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız” ifadelerine yer verdi.







''AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ''

Öte yandan sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tatlıses, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah’a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim” sözleriyle sevenlerine seslenmişti.