Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan TİGEM Sultansuyu İşletmesi Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nin Yeniköy mevkisindeki süt sığırcılığı yapılan ağılında şap hastalığı vakalarına rastlandı. Yaklaşık 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu tesis, salgının yayılma riskine karşı izole edilerek karantinaya alındı.
Karantina uygulamasının devreye girmesiyle birlikte bölgede hayvan hareketliliği tamamen durduruldu. İddialara göre, hastalık şüphesi taşıyan 10 büyükbaş hayvan kesilirken, yetkili birimler sahada yoğun bir izleme ve kontrol süreci başlattı.
İşletmede biyogüvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları artırıldı. Tarım ve hayvancılık yetkilileri tarafından çevre işletmeler ve yerleşim alanlarına yönelik risk analizlerinin devam ettiği, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı belirtildi.