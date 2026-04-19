Malezya’nın Sabah eyaletinde yer alan Kampung Bahagia bölgesindeki yüzen kasabada çıkan yangın, yaklaşık 9 bin kişiyi evsiz bırakan bir felakete dönüştü. Sudan yükselen yaklaşık bin ev küle dönerken, yangının boyutu bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

İtfaiye ve Kurtarma birimi yetkilisi Jimmy Lagung tarafından yapılan açıklamaya göre, alevler yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayılarak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm yerleşimi sardı. Bölge emniyet yetkilisi George Abd Rakman ise su üzerine kurulu kasabada bulunan toplam 1200 konuttan yaklaşık 1000 tanesinin tamamen yanarak yok olduğunu ifade etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Evlerini kaybeden binlerce kişi için yardım çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.