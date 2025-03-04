Bilim insanları sıra dışı bir keşif yaptı. Farelerin DNA'sına mamutların sekiz geni entegre etti. Ortaya ise yünlü fareler çıktı.

MAMUT DNA'SI FARELERE ENTEGRE EDİLDİ

Fareler üzerinde bu kez herkesi şaşırtacak bir deney yapıldı. Genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, mamut DNA'sını kullanarak dünyanın ilk "yünlü farelerini" üretti. Bu deney, nesli tükenmiş yünlü mamutların geri getirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÜNLÜ FARELER DOĞDU

Araştırmacılar, mamutların soğuk iklimlere uyumunu sağlayan sekiz temel geni modern farelerin DNA’sına ekledi. Sonucunda ise tüyleri 3 kat uzamış, dalgalı ve kalın fareler dünyaya geldi. Bilim insanları, aynı yöntemin fil DNA’sına uygulanarak gelecekte yünlü mamutların yeniden doğaya kazandırılabileceğini düşünüyor.

SIRADA FİL-MAMUT DENEYİ VAR!

Şirketin CEO’su Ben Lamm, 2026 yılı sonuna kadar ilk mamut embriyolarını oluşturmayı ve 2028’e kadar bir mamut-fil melezi doğurmayı hedeflediklerini açıkladı. Fakat bu deneyler bazı uzmanlar tarafından etik olmadığı yönünde. Bazıları ise ekosisteme etkilerinin tartışma konusu olacağını belitiyor.

Melez doğurma için fillerin, uzun gebelik süreci deneyde zorluk yaşatacağı yönünde. Son araştırma ise mamutların gerçekten geri dönüp dönmeyeceği sorusu yanıt bekliyor.