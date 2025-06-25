Manchester United, Brentford’un golcü oyuncusu Bryan Mbeumo’yu kadrosuna katmak üzere. İngiliz basınına göre; Kırmızı Şeytanlar, Kamerunlu forvet için 70 milyon Euro'yu aşan bir bedel ödemeye hazırlanıyor. Bu transfer, teknik direktör Ruben Amorim’in Matheus Cunha’dan sonraki ikinci büyük hamlesi olacak.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ, EK PRİMLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Taraflar arasında bonservis bedelinin büyük ölçüde netleştiği, şu anda ek ödeme ve performansa bağlı bonusların görüşüldüğü bildirildi. Brentford, Mbeumo’nun toplamda 75 milyon Euro civarında bir değere sahip olduğunu belirtiyor. Eğer transfer bu seviyelerde gerçekleşirse, Manchester United’ın yaz harcamaları Matheus Cunha’nın 74 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle birlikte toplamda yaklaşık 150 milyon Euro'yu bulacak.

SEZONU 15. BİTİRDİLER!

Bu çılgın rakama Avrupa'nın alt liglerinde mücadele eden pek çok kulüp satın alınabilirdi. Hatta 150 milyon Euro'ya Karayipler veya Güney Pasifik’te özel bir ada satın alabilirsiniz. Sezonu 15. bitiren ve Avrupa'ya gidemeyen Manchester United'ın harcadığı para taraftarlarının da tepkisini çekti.

MBUEUMO VE CUNHA AYNI SEVİYEDE GÖRÜLÜYOR

Brentford, 25 yaşındaki Mbeumo’yu bir yaş büyük olan Matheus Cunha ile aynı kalitede değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 20 gol atan Mbeumo, Cunha’nın 15 gollük performansını geride bıraktı. Amorim’in planlamasında önemli bir yere sahip olan Kamerunlu yıldızın, Cunha gibi haftalık 150 bin sterlin civarında bir maaşla sözleşme imzalaması bekleniyor.

AMORIM’İN GÖZÜ 9 NUMARADA: NKUNKU TAKİPTE

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, transferde forvet hattını güçlendirmek istiyor. Chelsea’nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku da radarında. 2023 yazında Chelsea’ye 52 milyon sterline transfer olan Nkunku, bugüne kadar 58 maçta 17 gol kaydetti. Kulüpler Dünya Kupası’ndaki son grup maçında Espérance karşısında 10 numara pozisyonunda oynayan Fransız oyuncu, Amorim’in alternatifleri arasında öne çıkıyor.