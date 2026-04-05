Manifest grubunun üyesi Esin Bahat, yeni şarkılarının dans koreografisi çalışmaları sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendi sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, menisküsünün yırtıldığı anları takipçileriyle paylaştı.

MENİSKÜSÜ YIRTILDI

6 üyeden oluşan Manifest grubu bu kez şarkılarıyla değil yaşanan sakatlık haberiyle gündeme geldi. Grup üyesi Esin'in yaşadığı sakatlık hayranlarını üzdü. Bahat, “Daha İyi era bana bir menisküs yırtığı hediye etti. Şans getirsin” diyerek duruma esprili bir yaklaşım sergiledi.





''YERE SAĞLAM BASAMADIM''

Esin Bahat, sakatlanmasının tamamen kendi sorumsuzluğundan kaynaklandığını da belirtti: “O gün uykusuz bir şekilde hem antrenman hem dans provası yaptım ve düzgün beslenmediğim için düşerken yere sağlam basamadım. Akıllandık ve devam ediyoruz” dedi. Böylece genç şarkıcı, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini gösterdi.