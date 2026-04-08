Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde önemli bir paya sahip olan Manisa'da, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar Gediz Nehri'nin taşmasına yol açtı. Nehrin debisinin yükselerek yatağından çıkması sonucu Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerindeki üzüm bağları, tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damları su altında kaldı.
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, şubat ayından itibaren aralıklarla devam eden yağışların son haftalarda şiddetini artırdığını ve geçen yıl mart ayında bir ayda düşen yağış miktarının bu yıl bir günde gerçekleştiğini belirtti. Yalvaç, yağışların üretici açısından sulama maliyetinden tasarruf sağladığını ifade ederek, çiftçilerin normal şartlarda don olayından korunmak için yaptıkları sulamaya bu yıl gerek kalmadığını aktardı.
Bölgedeki suların kademeli olarak çekilmeye başladığını bildiren Yalvaç, yağmur sularının taşıdığı alüvyonların toprak verimliliğini artırdığına dikkat çekti. Bağların 5 ila 10 gün su altında kalmasının mevcut ürüne zarar vermeyeceğini belirten Yalvaç, suyun uzun süre çekilmemesi halinde ise asma köklerinde kurumalar yaşanabileceğini vurguladı.