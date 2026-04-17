Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında, kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük oldu. İşçilerden Ramazan Küren, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küren'in kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Ramazan Küren'i kurtarmak için kepçe ile yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapıldı. Kazının ardından Küren'in cansız bedenine ulaşıldı. Emekli olan Küren'in ek gelir için yevmiyeli olarak kanalizasyon kazısında çalıştığı bildirildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Küren'in sinir krizi geçiren 2 çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Ramazan Küren'in cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.