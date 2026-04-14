Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. CHP Lideri Özgür Özel 'ara seçim ziyaretleri' kapsamında bugün; Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Özel; Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde devletin araçlarını kullanmasını kullanmasıyla öne çıkışını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'ERDOĞAN HER YERE DEVLETİN ARAÇLARI İLE GİTTİ'

2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu. Ben onu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala da uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ben Cumhurbaşkanıyım diyordu.

'DEMOKRASİ GEREĞİ HİÇBİR KURALA UYMADI'

Demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın açılışları yapıp hiçbir hassasiyet göstermedi. Bunu yapmamış olanların Karabük mitingine giderken kullanılan araçlar için olan hassasiyetleri takdire şayan."

ABB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verirken, konuya ilişkin ABB'den açıklama geldi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar metninde; ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.

Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.

Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran

eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."





