Nesine 2. Lig Play-Off Kırmızı Grup final karşılaşmasında Mardin 1969 Spor ile Muşspor, Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mardin 1969 Spor karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. Mardin temsilcisinin gollerini 24. dakikada Mertan ile 61. dakikada Miraç kaydetti. Muşspor'un tek golü ise 73. dakikada Bilal'den geldi. Mardin 1969 Spor bu sonuçla 18 yıl sonra 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Öte yandan karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.