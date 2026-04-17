Mardin'de, Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birine ev hapsi verilirken, diğeri için ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, hastanede işten çıkarılan bir personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, T.E. ve A.Ü.E tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından görevlilerinin ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.