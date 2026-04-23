Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi, gece saatlerinde kanlı bir kavgaya sahne oldu. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü ve bir gencin yaşamını yitirmesine neden oldu.
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ SİLAHLI KAVGA
Olay, gece saatlerinde bir düğünden çıkıp evlerine doğru yürüyen bir grup ile o esnada yoldan geçen bir kamyonette bulunan şahıslar arasında yaşandı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahlar çekildi. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Muhammed Angay ile 26 yaşındaki R.A. ve 29 yaşındaki S.A. kanlar içinde yere yığıldı.
20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Angay'ın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Yaralanan R.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.