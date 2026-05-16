Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana gelen kaza, saat 16.00 sıralarında Ömerli çıkışı Midyat kara yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Mehmet Selim A. (68), Ahmet A. C. (50) ve Türkiye A. (75) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Türkiye A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

