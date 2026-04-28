Şirket yönetimi tarafından Mülheim an der Ruhr'daki merkezde düzenlenen çevrimiçi toplantıda, stratejik bir karar paylaşıldı. Yeni iş modeline göre, grubun dijital dönüşüm süreçlerini yürüten ve kritik öneme sahip olan "Aldi DX" biriminin, bu küçülmeden en fazla etkilenen departman olması bekleniyor. Sektörel kaynaklara göre, tasfiye edilmesi planlanan 1250 pozisyonun 1000'den fazlası doğrudan bu birimde yer alıyor.

OPERASYONEL MERKEZ SALZBURG'A TAŞINIYOR

İstihdam kaybının arkasındaki temel nedenlerden biri, şirketin operasyonel fonksiyonlarını tek bir noktada toplama stratejisi olarak öne çıkıyor. Karar kapsamında;

Operasyonel süreçlerin Salzburg'daki uluslararası holding merkezinde birleştirilmesi hedefleniyor.

Daha önce yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi yapıya geçişiyle birlikte, Almanya genelinde yaklaşık 500 ek pozisyonun daha tasfiyesi gündemde.

Aldi Süd yönetimi, işten çıkarma sürecini sosyal hakları koruyan bir modelle yürütmeyi planlıyor. Şirketin, çalışanlara doğrudan iş akdi feshi tebliğ etmek yerine;

Kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler sunarak çalışanları gönüllü olarak ayrılmaya teşvik edeceği öğrenildi.

Bu hamle, dev market zincirinin maliyetleri minimize ederken teknolojik yapısını daha kompakt ve merkezi bir hale getirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.