Tarım ve Orman Bakanlığının 'gıda israfını önlemek' amacıyla hazırladığını duyurduğu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Mevzuatta yapılan değişiklik ile market zincirleri başta olmak üzere gıda satışı yapan kurumlarda 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' (TETT) geçmiş ürünlerin satışı için özel bir reyon oluşturulacak.



YOKSUL VATANDAŞLARA 'UCUZ FİYATA' TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATILACAK



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' ve 'Son Kullanma Tarihi' kavramlarının aynı olmadığını belirtmiş ve TETT geçmiş ürünlerin tüketilebileceğini savunmuştu.





Sosyal medyayı ikiye bölen düzenlemeye 'israfı önlemek' gerekçesiyle destek verenler bulunsa da, vatandaşların önemli bölümü yapılan değişikliklere temkinli ve tepkiyle yaklaşıyor.



TETT geçmiş ürünlerin de çeşitli durumlarda sağlığa zararlı olabileceğini savunan kullanıcılar, 'özel reyon' uygulamasının ise yoksul vatandaşlar için 'küçük düşürücü' olabileceğini belirtmekte. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre marketler, reyonların birini TETT'si geçmiş ürünlerin satışı için ayıracak. Bu reyonda satılan tarihi geçmiş ürünler ise normal satış fiyatlarının çok daha altında bedeller ile kullanıcılara sunulacak.



MARKETLERE UTANÇ REYONLARI GELİYOR



Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bu reyonlara ilgi göstereceği düşünülürken, yoksul vatandaşların tehşiri anlamına gelecek düzenleme için 'Marketlere utanç reyonları geliyor' yorumları yapıldı.



TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR NASIL SATILACAK?



Marketlere kurulacak 'TETT' reyonlarında kırmızı et, balık, tavuk ve süt ürünlerine yer verilmeyecek. Yalnızca bakanlık tarafından denetlenen makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi üzerinde ‘Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’(TETT) bulunan gıdaların bu reyonda satışına imkan tanınacak.

Yapılan duyuruya göre denetimler sırasında mevzuata aykırı şekilde satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda gıda güvenilirliği doğrulanacak.