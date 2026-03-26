Florida’da bir süpermarket zincirinde yaşanan düşme vakasıyla ilgili görülen davada jüri, davacı kadına yaklaşık 4 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, Haziran 2023'te meydana gelen olayda Victoria Marcano’nun uğradığı yaralanmalardan Kissimmee’deki Publix mağazası tamamen sorumlu tutuldu.

Jüri tarafından belirlenen toplam 3 milyon 967 bin dolarlık tazminat tutarı, farklı hasar kategorilerine ayrıldı: Geçmiş tıbbi harcamalar için 411 bin dolar, gelecekte ihtiyaç duyulacak bakımlar için ise 556 bin dolar. Fiziksel engel, görünüm bozukluğu ve ruhsal acı gibi kalemler için 750 bin dolar. Çekilen acı, ızdırap ve yaşam sevincinin kaybı için ek olarak 2,25 milyon dolar.

Dava dilekçesinde Marcano’nun, mağaza içindeki bir "sıvı madde" nedeniyle ayağının kaydığı ve bunun sonucunda "ağır ve kalıcı" fiziksel hasar aldığı belirtildi.

MARKET ZİNCİRİ İTİRAZ ETTİ

Süpermarket zinciri Publix, kararın ardından yeni bir yargılama talebinde bulundu. Şirket, mahkemenin Florida yasalarını yanlış uygulayarak jüriye "şişirilmiş" tıbbi faturaların sunulmasına izin verdiğini iddia etti.

Şirket avukatları tarafından sunulan dilekçede, geçmiş tıbbi zararlara ilişkin abartılı kanıtların jürinin hem gelecekteki bakım maliyetlerini hem de ekonomik olmayan tazminat miktarlarını belirlerken yanılmasına yol açtığı savunuldu.