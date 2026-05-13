Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve iklim krizinin tarımsal üretime etkisi, süpermarket raflarındaki etiketleri doğrudan değiştiriyor.

Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) tarafından hazırlanan güncel rapor, 2021 yılındaki yaşam maliyeti krizinden bu yana gıda fiyatlarının Kasım ayına kadar %50 oranında bir artış gösterebileceğini ortaya koydu.

The Mirror'ın aktardığı verilere göre, bu artıştan en çok temel ihtiyaç maddelerini tüketen geniş kitleler etkilenecek.

TEMEL GIDALARDA FİYAT BASKISI ARTIYOR

Yapılan analizlere göre, tüketicilerin günlük alışveriş listesinde sık sık yer alan birçok ürünün market raflarında fiyatları ya yükseldi ya da yükselme riskiyle karşı karşıya.

Etkilenecek ürünlerin başında makarna, dondurulmuş sebze ve yumurta gibi temel ürünler yer alıyor.

Bahsi geçen ürünlerde %50 ile %64 arasında değişen fiyat artışları gözlemlenirken, zeytinyağı fiyatları arz sıkıntısı ve maliyetler nedeniyle %133 oranında bir fiyat yükselmesi yaşadı.

GÜBRE TEDARİKİ VE LOJİSTLİK ENGELLER

Gıda fiyatlarını tetikleyen bir diğer kritik unsur ise lojistik hatlardaki riskler. Dünyadaki gübre sevkiyatının üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, tarımsal maliyetleri doğrudan yukarı çekiyor. Artan yakıt ve makine işletim giderleri, üreticilerin bu ek yükü tüketici fiyatlarına yansıtmasına neden oluyor.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen uzmanlar, net sıfır emisyon hedeflerinin gıda güvenliği için kritik olduğunu vurguluyor:

"İklim değişikliğini durdurmak ve sisteme denge getirmek için net sıfır emisyona ulaşmadığımız sürece, gıda fiyatları daha da artacak, ancak net sıfır aynı zamanda daha az petrol ve doğalgaz yakmak anlamına geliyor; bu da gıda sistemimizi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gördüğümüz türden fiyat artışlarından koruyacak ."

Fiyat artışlarının sadece ekonomik bir veri değil, sosyal bir risk olduğunun altı da çiziliyor.