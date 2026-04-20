Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında her yıl bahar aylarında gözlemlenen doğa olayı bu yıl da tekrarlandı. Özellikle nisan ve mayıs aylarında hava sıcaklıklarının artmasına paralel olarak deniz suyu sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte planktonların aşırı çoğalması sonucu sahilde alg patlaması yaşandı.
UZMANLARDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA GELDİ
Mevsimsel değişimlerin etkisiyle meydana gelen bu biyolojik olay sonucunda denizin kıyı kesimleri tamamen turuncu renge büründü. Ortaya çıkan alışılmadık manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekerken, uzmanlardan da konuya ilişkin rahatlatan bir açıklama geldi.
Uzmanlar, deniz suyundaki bu renk değişiminin fitoplankton çoğalmasına bağlı doğal bir süreç olduğunu vurgulayarak, yaşanan alg patlamasının deniz ekosistemine veya insan sağlığına yönelik herhangi bir tehlike ya da olumsuzluk barındırmadığını ifade etti.