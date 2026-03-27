Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat elde ettikleri tespit edildi. İmar ve Ruhsat İşlemlerinde Usulsüzlük Soruşturma kapsamında, otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri belirlenen görevliler hakkında kapsamlı inceleme başlatıldı. Yetkililer, işlemlerde menfaat sağlandığını ve bu durumun belediye bünyesinde sistematik bir şekilde gerçekleştiğini aktardı. Rüşvet Suçüstüyle Ortaya Çıktı 26 Mart 2026 günü, İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 000 ABD doları rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Görüntüler ve deliller, suçun işlendiğini açıkça ortaya koydu. Gece Operasyonu ve Gözaltılar Aynı gün gece saatlerinde, soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametleri, işyerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofislerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, suç unsuru delillere el konuldu. Soruşturma, ilgili tüm şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

