Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Başak çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
