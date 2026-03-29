Süper Lig'de 4 Nisan'da oynanacak ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipte golcü krizi yaşanıyor.

EKSTRA İZİN SORUN YARATTI

Liverpool deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev alması beklenen Mauro Icardi'nin henüz İstanbul'a gelmemesi taraftarı çileden çıkarttı. Takıma dahil olarak idmanlara başlaması beklenen Icardi, özel işleri dolayısıyla ekstra izin aldı. Arjantinli golcünün, Osimhen'in yokluğunda ekstra izin alması tartışmaları beraberinde getirdi.

Salı günü İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin Trabzonspor maçına hazır hale gelmesinin zor olduğunu savunan taraftarlar Arjantinli golcü ateş püskürdü. Ailevi sorunlar ile ilgilenen ve hakkında imaj haklarını alamadı iddiaları çıkan Icardi'nin hem mental hem de fiziksel anlamda derbiye hazır olması gerekecek.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alırken 13 gol kaydetti.