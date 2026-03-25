Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 5 günlük iznin ardından çalışmalarına start verdi. Milli takımlarında olan oyuncuların yanı sıra Mauro Icardi'nin de antrenmandaki yokluğu dikkat çekti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Arjantinli yıldızın yokluğunun sebebi kısa sürede ortaya çıktı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Mauro Icardi, 5 günlük izin sırasında kızlarını görmek üzere Arjantin'e gitti. Bu süreçte İstanbul'a dönmeyen Icardi, Okan Buruk'tan ek süre istedi.

OSİMHEN'İN YOKLUĞUNDA GOL UMUDU

Kolundaki kırık nedeniyle operasyon geçiren ve en az sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Osimhen'in eksikliğinde Sarı-Kırmızılıların en büyük gol umudu olması beklenen Icardi'nin tavrı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

33 yaşındaki Arjantinli yıldızın daha önce yedek girdiği maçlardaki tavrı da eleştirilmişti. Icardi'nin son olarak 4-0 kaybedilen Liverpool deplasmanında oyuna sonradan girmek istemediği, ancak Kaan Ayhan tarafından ikna edilerek oyuna dahil olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan yıldız futbolcu bu sezon az süre alsa da ligin en golcü 4 isminden biri olarak dikkat çekti. Süper Lig'de 24 maçta 1.009 dakika sahada kalan Icardi, 13 gol atarak 78 dakikada 1 gol istatistiği yakaladı.