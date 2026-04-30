Astrologlara göre 1 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, özellikle Yengeç, Oğlak ve Başak burçlarında bastırılmış konuları ve yoğun duyguları öne çıkarıyor. Mayıs ayı genel olarak gergin gezegen etkileri nedeniyle stresli ve hızlı gelişmelere açık bir dönem olarak değerlendiriliyor.

ZORLU SÜREÇ BAŞLADI

Mars, Jüpiter ve Plüton’un zorlayıcı açıları ayın ilk yarısında kaygıyı artırırken, 16 Mayıs’taki Boğa Yeni Ayı ve ay sonundaki Mars-Plüton etkileşimi de tansiyonu yükseltebilir. Bu süreçte acele kararlar yerine temkinli hareket etmek öneriliyor.

3 burç içi öne çıkan etkiler şu şekilde olacak:

Yengeç: Aile ve ilişkilerde duygusal yoğunluk artıyor. Gizli kalan konular gün yüzüne çıkabilir, sakin kalmak önemli.

Oğlak: İş ve sorumluluklarda baskı yükseliyor. Kontrol etme isteği çatışma yaratabilir.

Başak: İletişim ve iş alanında stres artıyor, detaylara takılmak yerine planlı ilerlemek gerekiyor.