Suriye'de konuşlu terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, ABD merkezli Orta Doğu içerikleri üreten Al-Monitor'e konuştu.

HTŞ ile yürütülen müzakere sürecinde hataların yapıldığını söyleyen Abdi, Ankara'ya ziyaret hazırlığının planlama aşamasında olduğunu ve terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 29 Ocak’ta revize edilen entegrasyon ve ateşkes anlaşmasının imzalamasının üzerinden geçen 4 ayda yaşananlara ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Öncelikli odak noktamız Şam ile yaptığımız entegrasyon anlaşmasının doğru biçimde hayata geçirilmesidir. Bu çerçevede hem askeri kuvvetlerimizin Suriye ordusuna entegrasyonu hem de özerk yönetime bağlı kurumların entegrasyonu yürütülmektedir. Bu sürecin adil ve hakkaniyetli bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Süreç boyunca temel önceliğimiz, Kürt bölgemizin kendine özgü niteliklerinin korunması ve gözetilmesidir.

Oldukça kapsamlı bir süreç. Farklı dosyaları ele alan ayrı ekiplerimiz var. Örneğin askeri entegrasyonla ilgilenen ekip; Sipan Hemo da bu ekipte yer alıyor. Ayrıca özerk yönetimin diğer birimlerinin entegrasyonuyla ilgilenen meslektaşlarımız var. Asayiş’i örnek verelim: Şam ile, Asayiş’in Kürt çoğunluklu bölgelerde yapısını koruyacağı konusunda mutabık kalındı. Tüm Asayiş yetkilileri ve personeli görevlerini sürdürecek, Suriye devletiyle bütünleşerek devletin bir parçası haline gelecek. Yaklaşık 15.000 kişiden söz ediyoruz.



"ANKARA'YA ZİYARET HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Türkiye'de devam eden süreç hakkında konuşan Abdi, "Şam’daki Türk Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüşme yaptı" iddiasını yalanladı.

Abdi, sözlerine şöyle devame etti:

"Ancak Türk yetkililerle temaslarımız sürmektedir. Ayrıntılara girmeyeceğim. Bununla birlikte, Türkiye ile yürüteceğimiz her türlü görüşmeye Suriye hükümetinin de dahil olmasının daha verimli olacağına inanıyoruz. Tutumumuz bu yönde."





'ÖCALAN İLE GÖRÜŞME OLABİLİR'

Abdi, "Yakın zamanda verdiğiniz bir röportajda Ankara’ya gitmeyi düşünüp düşünmediğiniz sorulduğunda “neden olmasın?” dediniz. Türk hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?" sorusuna "Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi ve ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin olabileceği ihtimaline vurgu yaptı.

Öcalan’ın Suriyeli Kürtler için önemine değinen Abdi, "Onunla telefonda konuşmadım. Mektuplar aldık. Sonuncusu Ocak’taki savaştan önceydi. O, ulusal bir lider figürüdür ve Rojava’da onu bu şekilde gören büyük bir kesim var. Rolü önemini korumaktadır" ifadelerini kullandı.