İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy metro istasyonunda sabah erken saatlerde üzücü bir gelişme yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğu ve seferlerin bu nedenle bir süre gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İstasyonda yaşanan hareketlilik esnasında dengesini kaybederek raylara düşen bir başka kadın yolcunun ise ekiplerin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.